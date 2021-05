In Spagna sicuri: Gareth Bale medita il ritiro

Il gallese potrebbe dire addio al calcio dopo gli Europei e alla conclusione del suo contratto con il Real Madrid tra un anno

Gioca quando sta meglio e non per vezzo ma perché conosce bene i limiti del suo corpo. Gareth Bale è senza dubbio uno dei calciatori più importanti del panorama calcistico mondiale, eppure, nelle ultime stagioni, il nome del gallese è balzato alla cronaca più per questioni legate a problemi con i vari tecnici - Zidane su tutti - che per prestazioni sul terreno da gioco. Una situazione che neppure la parentesi al Tottenham di questa annata pare aver risolto. L'esterno offensivo, infatti, ha giocato col contagocce al solo scopo di preservare il proprio fisico in vista del prossimo Europeo.