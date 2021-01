In Spagna sicuri: l’Argentina pensa a Simeone come prossimo ct

Sta facendo molto parlare il k.o. e la conseguente eliminazione dalla Copa del Rey da parte dell’Atletico Madrid, soprattutto perchè avvenuta contro una squadra di terza serie spagnola. I Colchoneros, in vetta a La Liga, sono stati buttati fuori da un avversario decisamente poco quotato, il Cornellà, capace di imporsi per 1-0. Una sconfitta che ha generato non pochi rumors anche relativamente al mister Diego Pablo Simeone, il cui futuro potrebbe essere lontano dalla capitale spagnola.

Dopo aver tagliato di recente il traguardo delle 500 gare con l’Atletico Madrid, il mister argentino potrebbe essere tentato da una nuova avventura. Secondo El Chiringuito, questa potrebbe essere addirittura alla guida della Nazionale Albiceleste. Il noto media iberico parla di più di un pensiero da parte della federazione argentina che potrebbe proporre al Cholo un contratto al termine della stagione. E chissà che con la vittoria della Liga Simeone non possa davvero salutare Madrid e dire sì alla proposta proveniente dal suo Paese.