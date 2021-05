In Spagna sicuri: Messi cerca un terreno per creare sua prima scuola calcio

Possibile nuovo progetto per il calciatore argentino

Futuro ancora incerto per Lionel Messi . Il sei volte Pallone d'Oro sarà presto chiamato a dare risposte sul proprio destino. Rimanere a Barcellona o andare via? Altrove sono Paris Saint-Germain e Manchester City le due squadre maggiormente accreditare per acquistare La Pulce.

Eppure, a fronte di diversi rumors che vorrebbero l'argentino alla ricerca di una casa in quel di Parigi o nella lontana Miami, ecco che in Spagna c'è chi parla di un altro progetto che potrebbe richiedere la presenza del 10 blaugrana. Messi, come scrive Culé Mania, sarebbe alla ricerca di un vasto terreno per un importante progetto: fondare la sua prima scuola calcio.