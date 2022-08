In Spagna sicuri: nessun dialogo tra Messi e Laporta per ritorno al Barcellona

Si spengono, in parte, i rumors relativi ad un possibile ritorno dell'argentino in blaugrana.

Novità possibili sul futuro di Lionel Messi . Dopo i tanti rumors e le dichiarazioni ufficiali da parte di qualche diretto interessato, ecco che si torna a parlare della possibilità di vedere nuovamente La Pulce fare ritorno a Barcellona . In questo caso, per la verità, sembrano spegnersi appunto tali voci...

A distanza di 12 mesi e dopo una stagione trascorsa in maglia Psg, in Spagna sono ancora tutti convinti che l'argentino possa tornare a vestire azulgrana ma come rivelato dal Mundo Deportivo, le cose non starebbero proprio così. Dopo il 5-0 con doppietta dell'ultimo weekend in quel della Ligue 1, la Pulce ha approfittato del giorno di riposo per tornare a Barcellona.