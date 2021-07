In Turchia arriva un altro… Mesut Ozil

Una statua del turco è arrivata a Istanbul nel Museo delle cere

Mesut Ozil al Fenerbahce aveva mandato in tilt i tifosi del club ed in generale tutti gli appassionati di calcio della Turchia. Un colpo davvero ad effetto quello messo a segno nei primi mesi dell'anno. Adesso, però, nella capitale saranno ben due "gli Ozil" presenti.

Infatti, come mostrano le immagini condivise via social dal calciatore, a Istanbul è arrivato un altro Mesut Ozil. Si tratta della sua statua, con tanto di maglia del Fenerbahce appunto. Una copia praticamente identica del fantasista tedesco che andrà a posizionarsi al Museo delle Cere, il famoso Madame Tussauds di Istanbul. L'opera è arrivata da Berlino e sarà aperta al pubblico da oggi.

Sul proprio profilo Instagram, il calciatore è parso molto contento di questo omaggio ricevuto: "Adesso che Ozil 2 è arrivato in Turchia sono molto felice. L'avevo visto per la prima volta in Germania ed è bello sia qui ora. Adesso è turco, ne sono davvero orgoglioso".