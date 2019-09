Ince a sorpresa: “Pallone d’Oro? Non credo che CR7 sia stato eccezionale. Van Dijk lo meriterebbe e anche…”

Chi succederà a Luka Modric nella vittoria del Pallone d’Oro? Domanda difficile e che sta creando non poche polemiche. Il croato è riuscito nella passata stagione ad interrompere l’egemonia di Messi e Cristiano Ronaldo, ma quest’anno entrambi i campioni sembrano poterselo aggiudicare ancora una volta anche se non mancano possibili outsiders.

Si parla tanto di Virgil Van Dijk, centrale del Liverpool, ma anche di Salah e di altri calciatori. Paul Ince, ex stella tra le altre di Manchester United e Liverpool, parlando a Paddy Power ha detto la sua sull’argomento spiegando perché, secondo lui, Cristiano Ronaldo non vincerà.

A SORPRESA – “Il discorso sul Pallone d’Oro è sempre lo stesso. Messi o Cristiano Ronaldo. Ma secondo me non ci sarebbero motivi per non darlo ad un difensore”, ha detto Ince. “Per esempio Virgil Van Dijk sarebbe un bel cambiamento rispetto all’argentino e al portoghese. Soprattutto perché non credo che CR7 abbiamo fatto una stagione eccezionale. Però è normale che Messi e Ronaldo siano più acclamati. Fanno sempre molti gol”. Ma a sorpresa, Ince elegge un nuovo candidato: “Penso che anche Raheem Sterling sia tra i candidati. Perché no? Ha segnato molto e il Manchester City ha vinto diversi trofei. Perché non viene menzionato. Questo mi sconcerta”.