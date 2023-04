Incidente in auto per Udogie: si schianta contro i tavolini di un bar

Il calciatore dell'Udinese ha avuto un incidente con la sua Mercedes. Per fortuna sembra non si sia fatto nulla.

Disavventura per l'esterno dell' Udinese Destiny Udogie che dalla prossima stagione giocherà nel Tottenham . L'atleta ha avuto un incidente in auto che ha provocato ingenti danni ad un bar del centro città.

Da quanto si apprende anche da Il Messaggero Veneto il giocatore si sarebbe reso protagonista di un incidente a bordo della sua Mercedes, che ha finito per travolgere i tavolini esterni del White Bar di via via Tiberio Deciani.