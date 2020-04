Incidente stradale nella notte per Riise e sua figlia: trasportati in ospedale

John Arne Riise e sua figlia sono stati vittime di un incidente stradale avvenuto nella notte di martedì. Intorno alle 2, l’ex terzino è stato coinvolto insieme ad un’altra vettura ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Riise e sua figlia stavano tornando ad Alesund, dove vive con la sua famiglia, quando l’ex giocatore che era alla guida è stato costretto a compiere una manovra che ha portato la sua auto contro le ringhiere sul lato della strada. Sia lui che sua figlia Ariana di 19 anni non hanno perso conoscienza anche se sono stati portati in ospedale. L’agente dell’ex calciatore Erland Bakke ha detto al portale norvegese Dagbladet: “Stavano tornando a casa quando qualcosa ha obbligato Riise a fare una manovra strana portando la vettura sulla ringhiera. In ogni caso stanno bene”.

I due sono anche già stati dimessi questa mattina e il norvegese ha fatto sapere di stare bene attraverso una stories pubblicata su Instagram.