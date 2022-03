Incidente stradale per Onana e macchina distrutta: lui sta bene

Brutto guaio per il portiere del Camerun prossimo giocatore dell'Inter

Paura per André Onana , prossimo portiere dell'Inter impegnato in queste ore con la sua Nazionale. Secondo il portale CFOOT il numero 1 attualmente all'Ajax è stato vittima di un brutto incidente stradale con la sua auto in Camerun, sulla strada che porta da Yaoundé a Douala.

Dalle prime ricostruzioni, la sua Ranger Rover si sarebbe scontrata con un altro suv (una Toyota Pajero). Per Onana, che si trova in patria per i playoff mondiali che vedranno i Leoni Indomabili in campo contro l'Algeria, solo uno spavento. "Sto bene. Ora riparto per il ritiro". Nel pomeriggio comunque, sono previste visite mediche d'accertamento presso un ospedale di Douala per il giocatore che è comunque parso in buono spirito al momento dell'arrivo con la squadra.