Incidente stradale: Pescara annuncia morte calciatore 18enne

Lo sfortunato calciatore ha giocato in Serie D con il Pineto

E' morto questo pomeriggio il difensore Matteo Serra, un giovane calciatore talentuoso rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale. Secondo quanto riporta ilmessaggero.it, il calciatore abruzzese 18enne era su uno scooter – Piaggio Liberty - la notte tra il trenta giugno e il primo luglio, e insieme a un suo amico è andato a sbattere contro un palo, nei pressi di Caprara Spoltore, in provincia di Pescara. A chiamare i soccorsi è stato un’automobilista in transito su quella zona. I ragazzi, poi, sono stati portati in ambulanza all’ospedale Santo Spirito di Pescara. Matteo Serra – classe 2002 - gioca nel Pineto Calcio, squadra della provincia di Teramo, che quest’anno ha militato in Serie D. Meno gravi le condizioni dell’altro ragazzo, anche lui 18enne, ricoverato in ospedale con prognosi di 60 giorni. Il quadro clinico di Matteo, invece, è apparso subito gravissimo. Il 18enne è arrivato all’ospedale di Pescara in condizioni disperate ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Stamani, alle 10, diagnosticata la presunta morte encefalica, è scattato il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale, alle 16, è stato certificato il decesso riporta rete8.it.