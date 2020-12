Incredibile al Psg: Tuchel è stato licenziato

Thomas Tuchel non è più l’allenatore del Paris Saint-Germain. Ad annunciarlo sono state la Bild e L’Equipe proprio nelle ore successive al trionfo del club francese in Ligue 1 contro lo Strasburgo.

Un fulmine a ciel sereno che sarebbe frutto di un’insoddisfazione e alcuni malumori successivi ad un’intervista rilasciata dall’ormai ex allenatore ai microfoni di Sport 1. Secondo il noto media transalpino le esternazioni del manager tedesco avrebbero generato molto disturbo ai vertici societari tanto da arrivare al licenziamento.

Il primo posto nel girone di Champions League e la momentanea terza piazza in Ligue 1 ad un punto dalle prime due non sono bastate alla società per la conferma.

Solamente poche ore fa, il tedesco si era detto sicuro di vincere, a fine stagione, il campionato.