Incredibile da Gibilterra: squadra di un pub ai preliminari di Conference League

Da un semplice pub alla Conference League. L'incredibile storia dei Bruno's Magpies, squadra di amici a Gibilterra, che affronterà i nordirlandesi Crusaders Football Club nei preliminari di Conference League. La favola di alcuni amici che, tra una birra e l'altra, decidono di fondare una piccola squadra di calcio per divertirsi e per trascorrere del tempo insieme. Nell'ultima stagione si sono piazzati al sesto posto nel loro campionato, ma in virtù della finale raggiunta nella Coppa di lega, si sono classificati per i playoff. In post season sono arrivati in semifinale e, proprio questo piazzamento, gli ha consentito di avere un pass per il primo turno preliminare di Conference League. La vincente sfiderà al turno successivo il Basilea.