India, crolla parte degli spalti durante partita di calcio: 200 persone ferite

Paura in India durante una gara di calcio

Immagini da brividi quelle che arrivano dall' India dove una partita di calcio è diventata quasi un film horror. Tutta colpa della struttura provvisoria adibita a stadio che è crollata causando non pochi problemi.

Come riportato dal'agenzia ANI, nella città di Malappuram si è sfiorata la tragedia e, ancora, non si sa con esattezza quante persone siano rimaste ferite.

Le immagini dell'incidente hanno fatto il giro del web. Il media afferma che il crollo della parte dello "stadio" abbia causato danni a circa 200 persone. Il filmato non lascia spazio ad interpretazioni con una parte degli spalti che è collassata, forse per il troppo peso, causando la caduta di tutti o quasi gli spettatori che erano seduti. Chi è riuscito a salvarsi dall'impatto ha dovuto poi fare i conti con un altro incidente collegato, ovvero la caduta di una parte dell'impianto di illuminazione che è precipitato sulle persone che cercavano di mettersi in salvo.