India, statua di Ronaldo in una piazza. Ministro: “Fatto per portare calcio a livelli massimi”

Il campione del Manchester United popolare anche in India

L'attaccante del Manchester United e della squadra nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, ha ricevuto un riconoscimento in India: nella città di Calangute, è stata eretta una scultura in onore del calciatore. Secondo il Times of India, il costo della statua è stato di circa 15mila euro e il peso superava i 400 kg. Il ministro dello stadio federato di Goa ove si trova la città Michael Lobo ha pubblicato due foto della statua sul suo account Twitter e ha scritto: "Per amore del calcio e su richiesta dei nostri giovani, abbiamo messo una statua di Cristiano Ronaldo nel parco per ispirare i nostri giovani a portare il calcio a livelli massimi". Cristiano Ronaldo è molto popolare anche in India e numerose maglie risultano vendute con il suo nome. L'iniziativa della collocazione di una statua è stata molto apprezzata.