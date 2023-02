Infantino: “Al Mondiale per club, arbitro parlerà a tifosi e tv su decisioni Var”

"Questo è un messaggio molto importante per tutti i tifosi di calcio che vogliono vedere ancora più chiarezza sulle decisioni arbitrali. Guardate attentamente la Coppa del Mondo per club Fifa, che inizia il 1° febbraio in Marocco, poiché vedrete un cambiamento importante nel modo in cui gli arbitri comunicano le decisioni relative al Var".

Staremo a vedere quindi come andrà questa esperienza al Mondiale per club in partenza in queste ore. La speranza è che possa presto essere una novità da vedersi anche per tutte le altre competizioni.