Infantino cambia casa: si è trasferito dalla Svizzera al Qatar…

Il numero uno della Fifa starebbe vivendo a Doha con la famiglia da circa un anno

Il presidente della Fifa Gianni Infantino avrebbe spostato la sua "residenza" a Doha in Qatar. Come riportato dal quotidiano svizzero Blick, infatti, il numero uno della federcalcio mondiale dallo scorso ottobre di fatto non vive più nel paese elvetico e avrebbe deciso di vivere nel Paese dove alla fine del 2022 si svolgeranno i Mondiale di calcio.