Infantino: “Dal 2025 Mondiale per club a 32 squadre”

Mondiale e futuro. A margine della conferenza stampa di chiusura dei Mondiali Qatar 2022, Gianni Infantino , numero uno della Fifa, ha avuto modo di commentare l'andamento del torneo iridato ma anche di dare un annuncio in vista del Mondiale per club del 2025.

QATAR 2022 - "Posso dire che è stata la migliore Coppa del Mondo di sempre. Per la prima volta in assoluto, le squadre di tutti i continenti sono passate alla fase a eliminazione diretta. Abbiamo anche avuto per la prima volta una donna arbitro di una partita, Stéphanie Frappart dalla Francia", ha detto Infantino . "C'è stata un'atmosfera gioiosa, è stato un successo. Persone che si riuniscono, magari dimenticando alcuni dei loro problemi, e avendo piacere a guardare partite di calcio. Come sapete è stato un successo incredibile. Ci stiamo avvicinando alla soglia dei 5 miliardi di telespettatori".

FUTURO - Arrivato poi l'annuncio per il futuro: "Una nuova Coppa del Mondo per club, un torneo a 32 squadre, si svolgerà nel 2025. Ci saranno i migliori 32 club del Mondo". E ancora: "Ci sarà anche la Coppa del Mondo per club femminile e un Mondiale di futsal femminile. Quando si tratta del calendario delle partite internazionali, dobbiamo prendere in considerazione la salute e il benessere dei giocatori. Dobbiamo assicurarci che ci sia un periodo di riposo per i giocatori, un periodo di vacanza, idealmente 72 ore tra le partite. Ora ci consulteremo su tutti questi argomenti ed approfondiremo".