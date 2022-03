Infantino e il Mondiale in Qatar: “Non è il paradiso ma c’è voglia di cambiamento”

Il commento del numero uno della Fifa

Gianni Infantino è chiaro sul Mondiale in Qatar 2022: c'è da lavorare ma le cose si faranno sempre migliori. Questo in sintesi il pensiero del numero uno della FIFA che ad Associated Press ha parlato della prossima rassegna mondiale e della sua sede, molto criticata per via dei diritti umani e dei lavoratori.

"Ero tra i più critici, quando sono stato eletto presidente", ha esordito Infantino. "Non è il paradiso, non è perfetto. C'è molto da fare, ma è nostro compito incoraggiare il cambiamento e vi assicuro che c'è questo desiderio di cambiare". E ancora: "Diritti umani, lavoratori e LGBTQ+? Lasceremo un'eredità importante da questo punto di vista, perché le regole volute dalla FIFA saranno accolte anche a livello legislativo. Tutti saranno i benvenuti in Qatar, anche i componenti della comunità LGBTQ+". Poi ancora: "Credo davvero in tutto questo. E voglio anche dire riguardo a chi dice che venire qui in un Paese arabo senza storia calcistica non mi trova favorevole perché tutti meritano di fare il Mondiale".