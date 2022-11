Infantino e il Mondiale in Qatar: “Pensiamo al calcio”

Lettera alle 32 Nazioni partecipanti al Mondiale in Qatar da parte del presidente FIFA Gianni Infantino . In queste ore, il numero uno dell'organismo del calcio avrebbe invitato i Paesi che prenderanno parte alla rassegna iridata questo inverno a soffermarsi solo sul calcio giocato e non sulle questioni politiche.

Come riportato anche dal Guardian, Infantino ha voluto rassicurare tutti sul fatto che in Qatar sarà garantita l'accoglienza a tutti: indipendentemente da nazionalità, orientamento religioso e sessuale. In più ha tenuto a sottolineare come non bisogna mischiare i problemi di natura politica con il gioco del pallone sostenendo che "ci sono molte sfide e difficoltà di natura politica in tutto il mondo" ma anche come il calcio non possa avere tutte le risposte.