Infantino: “Mondiale 2026? Sarà come avere 80 Superbowl”

"Penso che questa parte del mondo non si renda conto di cosa accadrà qui nel 2026. Questi tre paesi saranno capovolti e poi capovolti di nuovo. Il mondo invaderà Canada, Messico e Stati Uniti con una grande ondata di gioia e felicità, perché questo è il calcio. Il calcio è anche lo sport degli immigrati, dell’inclusione e dell’unione", ha detto Infantino. "Con 48 Paesi che verranno e giocheranno questa Coppa del Mondo, sarà fantastico e il calcio a quel punto qui in Nord America sarà a un livello completamente diverso. In questa parte del mondo sono leader mondiale in tanti ambiti: nell’economia, nello sport e così via. Ma nello sport numero uno al mondo che è il calcio, non lo sono ancora e l’obiettivo deve essere di diventare leader anche in questo settore".