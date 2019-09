Infantino: “Sul caso razzismo l’Italia non migliora e la situazione è grave”

Dure dichiarazioni del presidente della Fifa Gianni Infantino nei confronti dell’Italia calcistica, perennemente sulle prime pagine dei giornali internazionali per il caso razzismo che non si placa: “Il razzismo si combatte con educazione, condannando, parlandone. È un fenomeno che non deve esistere nella società e nel calcio – ha detto a Rai2, in riferimento specificatamente ai cori nei confronti di Dalbert durante il primo tempo di Atalanta-Fiorentina -. Bisogna identificare gli autori e buttarli fuori dagli stadi. Ci vuole, come si usa in Inghilterra, la certezza della pena: non bisogna aver paura di condannare i razzisti, dobbiamo combatterli fino alla fine. La situazione in Italia non è migliorata ed è una cosa grave”.