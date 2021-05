Infortunio Pellegrini: salta Spezia e amichevole dell’Italia con San Marino

Problemi per il centrocampista della Roma

Cattive notizie per Lorenzo Pellegrini, per la Roma e anche per la Nazionale di Roberto Mancini. Il centrocampista giallorosso, infatti, ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Il responso è arrivato in seguito agli esami strumentali svolti nelle ultime ore. Il calciatore aveva accusto dei problemi nel corso dell'ultimo match di campionato contro la Lazio.