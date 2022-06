Inghilterra, Foden salta sfide di Nations League: positivo al Covid

Per l'inglese niente sfide contro Ungheria e Germania. Qualche speranza per averlo contro l'Italia

Tegola in casa Inghilterra a poche ore dall'inizio della Nations League che vedrà la Nazionale vice campione d'Europa affrontare Ungheria, Germania e Italia. Phil Foden non prenderà parte agli impegni della squadra perché risultato positivo al Covid-19.

L'annuncio è arrivato per voce del commissario tecnico dei Tre Leoni Gareth Southgate le cui parole sono state riprese anche dal sito del Manchester City , club di appartenenza di Foden appunto.

ASSENTE - "Foden, purtroppo, non ha supero l'ultimo un test per il coronavirus ed è risultato positivo. Ha dovuto lasciare la sede della nazionale. Spero che possa tornare a disposizione quando torneremo dalla Germania", ha detto Southgate. Il riferimento è alle sfide di Nations League che l'Inghilterra giocherà contro Ungheria, sabato sera, e Germania appunto martedì 7 giugno. Il CT confida di averlo magari a disposizione contro l'Italia l'11 giugno o al massimo il 14 ancora contro l'Ungheria. Molto dipenderà ovviamente dall'esito dei prossimi test per il Covid.