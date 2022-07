Inghilterra-Germania Europeo femminile: prababili formazioni e dove vederla

Alle 18 la finale del torneo.

Ultimo atto dell'Europeo femminile. Si gioca alle 18 Inghilterra-Germania per la finale del torneo. Grande attesa per vedere chi sarà la squadra più forte d'Europa del 2022. Ottimo cammino fin qui per entrambe le squadre con le Leonesse che hanno avuto una difesa solida con 1 solo gol incassato ma anche un attacco decisamente potente, da 20 reti in 5 gare. Le tedesche non sono state da meno con 12 reti all'attivo e una sola subita.

Inghilterra-Germania, probabili formazioni e dove vederla

Inghilterra-Germania si giocherà questa sera 31 luglio 2022 alle ore 18.00. La finale di Euro 2022 si giocherà a Wembley, Londra.

La finalissima dell'Europeo si potrà guardare in tv in chiaro su Rai 2. Il match sarà trasmesso anche da Sky, che ha acquistato i diritti per l’intera manifestazione: i canali di riferimento in questo caso saranno Sky Sport (canale 252), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (canale 203), ma anche Sky Sport 4K (canale 213).

per gli appassionati che preferiscono lo streaming ci sarà anche questa possibilità. I tifosi potranno vedere la gara in streaming su RaiPlay: basterà collegarsi al sito da desktop oppure scaricare l’app su dispositivi mobili. I clienti Sky potranno usufruire anche di SkyGo, sempre tramite app su tutti i dispositivi. Il match sarà visibile anche su NOW, previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Di seguito le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White.

GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand.