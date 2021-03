Inghilterra, il ct Southgate: “Bisogna vaccinare tutti i calciatori”

Vaccinare tutti i calciatori. Questa la richiesta del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate a margine della conferenza stampa nella quale ha diramato le convocazioni per la Nazionale dei Tre Leoni in vista dei prossimi impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Nel Regno Unito sono già oltre 25 milioni le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino ma non i calciatori perché, al momento, non ritenuti tra le categorie più bisognose. L’allenatore, però, non la pensa esattamente in questa maniera.

La proposta di Southgate

“Ci stiamo muovendo verso una fase in cui chiediamo agli atleti di mettersi in situazioni in cui hanno maggiori probabilità di contrarre il virus rispetto ad altri. Credo che, in tal senso, abbiamo un po’ di responsabilità nei loro confronti dato che gli chiediamo di continuare a giocare”, ha detto Southgate. “Non sto in alcun modo suggerendo che i calciatori avrebbero dovuto essere davanti a lavoratori e insegnanti, ma credo che il calcio potrebbe acquistare i vaccini e amministrarli e in questo caso ci toglierebbe anche un grosso peso alla NHS. Alla fine i calciatori devono rischiare di tornare a casa dalle loro famiglie dopo aver contratto il virus perché hanno lavorato”, ha concluso il ct.