Inghilterra, il tifoso Robbie Williams: “Con Southgate in finale al Mondiale”

Nonostante la finale raggiunta nell'ultimo Europeo giocato e una qualificazione al Mondiale mai in dubbio, l' Inghilterra e il commissario tecnico Gareth Southgate non stanno vivendo un ottimo momento. Complice anche la brutta figura in Nations League, sono state molte le critiche ai Tre Leoni e all'allenatore. Nonostante tutto, il famoso cantante Robbie Williams , tifosissimo della squadra inglese, ha voluto difendere a spada tratta il CT pronosticando anche un ottimo risultato a Qatar 2022.

Parlando a talkSPORT, Robbie Williams ha detto: "Southgate deve continuare ad essere il ct dell'Inghilterra. Con lui la squadra ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi anni. Guarda come gioca la squadra nei principali tornei. La squadra inglese deve agire con prudenza. L'Inghilterra non certo la tecnica del Brasile e per questo occorre giocare sempre con prudenza, come fa Southgate. Sono sicuro che raggiungeremo le semifinali dei Mondiali del 2022 in Qatar. Forse anche la finale e si potrà anche vincere il torneo. Ho completa fiducia".