Inghilterra-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Inghilterra-Italia si gioca questa sera, sabato 11 giugno 2022 alle ore 20:45 per la terza giornata della Nations League. Una partita non banale dato che sarà la prima volta che le due Nazionali si sfideranno dopo la finalissima di Wembley dell'Europeo vinto poi dagli Azzurri.

Ancora qualche dubbio di formazione per i due commissari tecnici. Ci saranno sicuramente cambi rispetto alle gare precedenti, sia per Southgate che per Mancini. Questi i possibili 22 in campo questa sera: