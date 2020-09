Inghilterra, Kane difende Foden e Greenwood: “Ho scritto un messaggio ad entrambi. Sono giovani in un mondo molto grande”

Per la Nazionale inglese è il capitano, nonché uomo simbolo. Harry Kane è diventato in queste ore anche difensore. Sì, di Mason Greenwood e Phil Foden. L’attaccante del Tottenham e dell’Inghilterra si è schierato, in un certo senso, a protezione dei due giovani calciatori che nelle ultime ore sono stati cacciati dal ritiro della squadra per aver ospitato in albergo due ragazze violando, di fatto, le regole e le norme anti coronavirus.

Kane: “Ho scritto in privato a Foden e Greenwood”

Parlando dopo la partita contro la Danimarca di Nations League, come riporta anche Goal, Kane ha detto: “Ho scritto ad entrambi. Penso fosse importante farlo. Foden e Greenwood potrebbero trovarsi da soli in questo momento, sotto tante critiche da parte di tutti. E questo non è facile, specie per due ragazzi così giovani. Quando si ha tutta questa attenzione da parte dei media e non solo non è bello. So che anche altri compagni hanno voluto mandar loro un messaggio per assicurarsi stessero bene”. E ancora: “Foden e Greenwood sanno di aver commesso un errore e sono sicuro impareranno la lezione. Ma sono giovani e in un mondo molto grande. Sono sicuro non accadrà più nulla di tutto questo”.