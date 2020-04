Inghilterra, l’iniziativa di Southgate: taglio dello stipendio per solidarietà

L’emergenza Coronavirus lascerà alle sue spalle tantissime vittime e danni enormi all’economia mondiale. Anche le varie federazioni calcistiche locali verranno colpite duramente. In Inghilterra si inizia a ragionare su come gestire la difficile eredità del Covid-19. Un primo passo riguarda i sacrifici fatti da diversi tesserati. Anche il Commissario Tecnico della Nazionale dei tre leoni Gareth Southgate ha trovato un’iniziativa importante: rinuncerà al 30% del suo ingaggio, alleggerendo i bilanci messi a dura prova. Lo riporta il Times. Lo stesso giornale sostiene che questi tagli sarebbero utili alla Federcalcio inglese per far fronte a potenziali perdite di 150 milioni di sterline con oltre il 10% della forza lavoro che dovrebbe essere licenziata.