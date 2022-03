Inghilterra, Maguire fischiato: Kane non ci sta e lo difende sui social

Il difensore dei Tre Leoni preso di mira dai fan inglesi

Ancora una vittoria da parte dell' Inghilterra ma nessuna festa completa visto quanto accaduto ad uno dei leader della formazione inglese. Il centrale difensivo Harry Maguire , infatti, è stato ancora una volta preso di mira dai fischi dei suoi stessi tifosi che non gli hanno perdonato alcuni atteggiamenti passati come l'esultanza con le mani sulle orecchie per respingere qualche critica arrivata per le sue prestazioni nel club.

A distanza di settimane, ecco di nuovo il difensore oggetto di fischi e insulti. Un fatto che non è passato inosservato ai leader della squadra come Henderson e Harry Kane. Proprio il centravanti, questa mattina, ha voluto mandare un chiaro messaggio ai fan dei Tre Leoni facendo eco alle parole del CT Southgate che già ieri notte aveva criticato il comportanemtno dei sostenitori: "Abbiamo impiegato diverso tempo per riportare un legame importante tra la Nazionale inglese e i suoi tifosi. Per questa ragione trovo totalmente non corretti i fischi a Maguire". Il bomber inglese ha poi proseguito: "Il fatto che abbia giocato in modo brillante ultimamente con noi e che sia stato parte importante degli ultimi percorsi di crescita fatti dall'Inghilterra rende tutto ancora più assurdo. Non merita tutto questo. Maguire ha il sostegno di tutta la squadra e dovrebbe avere anche quello dei tifosi", ha scritto Kane con due tweet social.