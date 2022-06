Inghilterra, Pickford non si nasconde: “Vincere Nations League e anche il Mondiale”

Il protiere inglese mostra grande ambizione per le prossime competizioni

Non si nasconde Jordan Pickford che vede l'Inghilterra tra le favorite per il Mondiale in Qatar di questo inverno. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, il portiere inglese ha parlato della Nations League che sta per iniziare, con la prima gara dei Tre Leoni contro l'Ungheria sabato 4 giugno, ma anche della prossima rassegna iridata.