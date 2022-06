Inghilterra, Rice: “Rosa spaventosa, dobbiamo puntare a vincere il Mondiale”

Grande ambizione per il Mondiale in Qatar da parte dell'inglese

Redazione ITASportPress

Intervista a Goalin occasione di Box 2 Box per Declan Rice, calciatore inglese della Nazionale e del West Ham. Il classe 1999 ha parlato della forza della sua Inghilterra anche in vista del Mondiale in Qatar di questo inverno, sottolineando come la rosa dei Tre Leoni abbia le potenzialità per vincere la competizione.

SPAVENTOSA - "Con la rosa che abbiamo e i calciatori che arriveranno dobbiamo puntare a vincere la Coppa del Mondo in Qatar", ha esordito senza timori Declan Rice. "Ovviamente, eravamo così vicini la scorsa estate (per l'Europeo ndr), ma come tifoso dell'Inghilterra oltre che come giocatore, posso dire che i giocatori che abbiamo ora in rosa sono spaventosi per quanto siano bravi. Ci sono anche quelli in arrivo che ovviamente vogliono conquistare una maglia e sono ottimi giocatori. Quindi mi sento come se fossimo in una buona posizione, ma la conferma della forza si realizzerà solo se andremo a vincere qualcosa di importante per il Paese".

MENTALITA' - "Sento che se andassimo a vincere in Qatar, wow, sarebbe il primo dal 1966, quindi sarebbe qualcosa di enorme, e sento che nessuno si aspetta che l'Inghilterra lo faccia", ha aggiunto il calciatore. "Quindi noi come giocatori dobbiamo fare di tutto per essere concentrati nel modo giusto. Sento che ogni volta che andiamo a un torneo ora, beh Gareth (Southgate ndr) ha cambiato quella mentalità con i giocatori in termini di convinzione. Sentiamo che possiamo vincerlo (un trofeo ndr)".