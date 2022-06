Inghilterra, Southgate: “Noi dipendenti da Kane? Francia senza Mbappé era morta”

I Tre Leoni, infatti, non sono riusciti a trovare la via del gol in 7 partite sulle 15 totali disputate in Nations League e questo inizia ad essere una grossa preoccupazione: "In questo momento abbiamo un problema del gol. Non siamo riusciti a segnare contro l'Italia e questo avrebbe fatto la differenza", ha ammesso Southgate in conferenza. "Certo, in questo momento dipendiamo molto da Kane e da Sterling, ma penso che tutte le squadre dipendano dai loro migliori giocatori".