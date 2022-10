Inghilterra, super bonus per Southgate: se vince il Mondiale…

Spinta anche economica per puntare in altissimo...

Redazione ITASportPress

Dopo aver mancato la vittoria all'Europeo, perdendo in finale contro l'Italia, l'Inghilterra è pronta a riprovarci e questa volta punta al Mondiale. Alla guida dei Tre Leoni ci sarà ovviamente il CT Gareth Southgate che dopo la delusione per la retrocessione nella Lega B di Nations League vuole rifarsi alla grande in Qatar.

Per farlo, ci sarà anche un importante incentivo. Quale? Un super bonus in caso di vittoria. Come riportato dal Sun, infatti, nel contratto del commissario tecnico della Nazionale inglese sarebbe presente un bonus da 4 milioni di sterline in caso di successo nel torneo iridato.

Sebbene squadre come Brasile, Argentina e Francia sembrano essere le favorite, non è detto che l'Inghilterra non possa inserirsi tra le sorprese del torneo di questo inverno 2022. Indubbiamente, poi, per Southgate la voglia e le motivazioni per fare bene non mancano. Per lui ci sarebbero almeno 4 milioni di buoni motivi pe cercare il successo...