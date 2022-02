Inghilterra, torna d’attualità il progetto Superlega. Juve, Real e Barça trattano

A breve i tre club usciranno allo scoperto

Si ritorna a parlare di Superlega dopo che sembrava tramontata l'ipotesi di attuare il progetto dei club fondatori. Secondo quanto riferisce il The Telegraph il prossimo mese la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona ripresenteranno il progetto sfidando nuovamente la Uefa. A dispetto delle critiche ricevute a suo tempo e delle polemiche che aveva alimentato nell’ambiente sportivo, il progetto non è mai stato abbandonato. La nuova strategia di Agnelli, Perez e Laporta, patron dei tre club sarebbe quella di apportare una modifica sostanziale a quello che era uno dei “paletti” che aveva fatto storcere il naso alla Uefa. Nessun membro che vi aderirà, per effetto della modifica proposta dalle società in questione, sarà tale in forma permanente. Ma prima che si passi alla fase attuativa, ovviamente, ci vorrà del tempo. Le questioni organizzative e legali da rivedere sono molteplici. Resta da capire come la prenderà Ceferin, visto che il presidente della Uefa ha sempre risposto a muso duro ai tre presidenti di Juventus, Real Madrid e Barcellona.