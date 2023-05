Inghilterra U20-Italia U20, le probabili formazioni e dove vederla in tv

L' Inghilterra U20 dovrebbe affidarsi a Cox tra i pali. Difesa a tre con Norton-Cuffy, Edwards e Humphreys. In mezzo Oyegoke, Gyabi, Chukwuemeka, Vale. In avanti Devine, Scarlett e Joseph.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Inghilterra U20 e Italia U20 si giocherà, come detto, oggi mercoledì 31 maggio alle ore 23 presso lo stadio del Bicentenario di San Juan. La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport. Per vederla in tv bisognerà dunque sintonizzarsi con il proprio televisore sul canale 57 del digitale terrestre.