Inghilterra-Ucraina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per la sfida di qualificazione a Euro 2024.

Inghilterra-Ucraina scenderanno in campo questa sera, domenica 26 marzo 2023 alle ore 18 per la seconda gara di qualificazione ad Euro 2024.

Dopo aver battuto l'Italia al Maradona, l' Inghilerra cerca il bis contro l' Ucraina . La Nazionale dei Tre Leoni dovrebbe affidarsi all'undici migliore con Kane di punta con Saka e Foden a completare il reparto avanzato. In mezzo Bellingham con Rice e Phillips. In porta Pickford che difenderà i pali con Maguire e Stones centrali di difesa.

Nella formaziona ucraina Yarmolenko, Dovbyk e Mudryk potrebbero agire in attacco. Ci sarà spazio anche per l'ex Atalanta Malinovskyi, ma da capire la sua posizione. Lunin tra i pali mentre ci sarà anche il leader Zinchenko.

Il match tra Inghilterra e Ucraina è in programma, come detto, oggi domenica 26 marzo 2023 al Wembley Stadium di Londra: calcio d'inizio previsto alle ore 18:00.

La sfida tra le due squadre, valida per Euro 2024, sarà trasmessa su Sky Sport Uno per gli abbonati alla piattaforma Comcast. Sarà possibile vedere la partita in tv anche in chiaro sul Canale 20 di Mediaset.