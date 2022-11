Iniesta: “Dopo ultimo infortunio pensavo di dovermi ritirare ma…”

Iniesta, bandiera del Barcellona ha concesso un’intervista a Marca dove ha parlato del ritiro e del suo momento al Vissel Kobe , squadra nella quale milita in Giappone. L'ex centrocampista blaugrana è tornato a ricordare, in ottica del prossimo Mondiale ormai alle porte, anche il gol nella finale della Coppa del Mondo del 2010 che ha dato alla Spagna la prima vittoria in questa competizione.

E in chiave Qatar 2022, l'Illusionista ha ricordato: "Il mio gol in finale Mondiale? Ho ancora la pelle d’oca se ci penso. Non esistono parole per descrivere le sensazioni vissute. Pedri? Non mi dispiace il paragone con lui. Sarà un punto di riferimento per il Barcellona e per la Spagna. Il suo potenziale è incredibile".