Iniesta e il futuro: “Addio sarà duro. Mi vedo allenatore”

Andres Iniesta si racconta e lo fa nel corso di una lunga ed interessante intervista rilasciata a DAZN. Il centrocampista spagnolo, leggenda del Barcellona e attualmente in Giappone al Vissel Kobe ha parlato del presente ma anche di futuro con quel giorno, che sarà doloroso, in cui dovrà dire basta al calcio giocato.

Iniesta, la scelta del Giappone

Dall’addio al Barcellona fino al Giappone con la stessa grinta e voglia di fare bene: “Ho lo stesso entusiasmo di sempre, sia durante gli allenamenti sia in campo. Continuo ad avere la stessa passione per il calcio”, ha raccontato Iniesta. “Continuo a divertirmi, questo è il mio obiettivo giorno dopo giorno ed è quello che mi piacerebbe sentire da qui in avanti, non so fino a quando ma spero ancora per un po’. Il giorno che non sarà più così, il cammino dovrà essere un altro”. E sull’esperienza al Vissel Kobe: “L’arrivo al Barcellona a 12 anni e quello in Giappone a 34 sono stati i due cambi più importanti della mia vita. In entrambi i casi non sono state decisioni facili. Ero un ragazzino nel primo caso, un uomo e padre di famiglia dopo. Cambia tutto. Il modo di pensare e vedere le cose. Ora qui è tutto diverso. Conosci un altro Paese, un’altra cultura, un altro campionato, altri rivali, altri compagni, che mi hanno aiutato a migliorare ancora di più. Continuano ad arricchirmi sotto tanti aspetti e non ti nego che sono e siamo felicissimi della nostra scelta, dell’esperienza che stiamo vivendo e del contesto, molto felici”.

Addio e futuro

Ma prima o poi arriverà il giorno in cui anche l’uomo legato al calciatore dirà basta, ma non totalmente: “Mi piacerebbe continuare nel calcio in qualche modo. L’ho già detto in alcune occasioni, diventare allenatore, continuare a stare vicino al campo è qualcosa che mi interessa, mi piace l’idea e vedo tutto in maniera diversa rispetto a qualche tempo fa”, ha confermato Iniesta. “Parlo ogni tanto con alcuni di loro, con Xavi moltissimo, non solamente di cose specifiche ma anche in generale. Fino a un anno e mezzo fa era un giocatore, ora allenatore e ci siamo scambiati alcuni consigli, anche con altri che hanno cominciato da poco”. E sul giorno dell’addio: “Dico la verità. Mi è capitato di pensare al giorno della mia ultima partita e so che sarà dura. Sarà un giorno difficile e già oggi me lo immagino molto complicato. Il giorno in cui realizzi che la domenica successiva non ci sarà nessuna partita da giocare. Sarà difficile e per questo sto cercando di prepararmi in qualche modo, per affrontare al meglio ciò che verrà dopo. So già che sarà terribile, pensare sia l’ultima partita e che non ce ne sarà una dopo…”.

INIESTA E IL CORONAVIRUS