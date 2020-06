Iniesta e il giocatore perfetto: “Un mix tra Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi e Sergio Ramos”

Andrés Iniesta si racconta e lo fa ai microfoni del canale ufficiale de La Liga. L’ex centrocampista del Barcellona, e attuale protagonista nel Vissel Kobe, ha affrontato diversi temi legati al mondo del pallone raccontando il suo sogno per il futuro, ma anche i suoi idoli e quello che sarebbe… il suo calciatore perfetto.

PRESENTE, PASSATO E FUTURO – “Il mio giocatore ideale? Sicuramente avrebbe il piede sinistro di Messi, il piede destro di Xavi, l’abilità nel gioco areo di Sergio Ramos e il fisico di Cristiano Ronaldo“, ha detto senza esitazione Iniesta nominando oltre ai due compagni di sempre al Barcellona anche quelli che sono stati i suoi più grandi rivali in Liga con la maglia del Real Madrid. E ancora, in un excursus tra passato e presente: “I miei idoli? Laudrup e Guardiola. Da piccolo cercavo di imitarli. Sono stati un esempio per me e ho sempre cercato, mantendendo il mio stile, a copiarli”. “Se mi piacerebbe allenare? Certo. Mi piacerebbe fare l’allenatore. Questo lo posso dire perché è vero che è qualcosa che mi piacerebbe o almeno provarci. Come ho fatto da calciatore, tutte le giovanili sino ad arrivare al professionismo vorrei fare lo stesso per diventare tecnico e imparare”.