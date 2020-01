Iniesta, ecco il primo trofeo in Giappone. E Villa saluta da vincente

Il 2020 regala già un sorriso a un grande campione. Il Vissel Kobe conquista la Coppa dell’Imperatore ai danni del più quotato Kashima Antlers. Un successo storico perché è il primo del club, ora qualificato alla Champions League asiatica, ed è il trofeo numero uno in terra nipponica per Andres Iniesta. L’ex Barcellona gioca per 88 minuti e contribuisce al successo per 2-0, maturato grazie alle reti di Tomoya Inuka e Noriaki Fujimoto, tutte maturate nel primo tempo. La vittoria permette a David Villa di ritirarsi con un successo. L’attaccante conclude la sua carriera alzando l’ultimo trofeo di una carriera memorabile tra Valencia e Barcellona.