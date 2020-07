Iniesta: “Messi e Cristiano Ronaldo non sono paragonabili. Sulla lite con Ibrahimovic…”

Andrés Iniesta si racconta e lo fa ai microfoni del Corriere dello Sport parlando della sua carriera e del mondo del calcio in generale. Tanti aneddoti rivelati dal fantasista adesso al Vissel Kobe soprattutto relativi al Barcellona più forte di tutti i tempi e a Lionel Messi.

Iniesta: “Messi e Cristiano Ronaldo non sono paragonabili”

Dopo aver parlato del Barcellona, ecco il confronto tra Messi e Cristiano Ronaldo: “Leo è differente, inarrivabile. Poi ognuno ha i propri gusti: ci piace fare confronti, ma per me non sono paragonabili“, ha detto Iniesta che poi ha parlato anche delle voci che vorrebbero il suo rapporto con Ibrahimovic non proprio idilliaco per colpa di una presunta lite: “Nient’affatto. Ibra è compatibile con qualsiasi tipo di calcio e qualsiasi compagno di squadra. Un giocatore come lui non può essere che un valore aggiunto, è uno dei calciatori più importanti al mondo. La sua esperienza a Barcellona non fu facile, però aver condiviso con lui lo spogliatoio sarà per sempre un grandissimo ricordo”.

