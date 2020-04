Iniesta ricorda la morte di Jarque: “Era tutto buio, non ero me stesso”

Nell’agosto del 2009 Dani Jarque venne trovato senza vita nel centro sportivo di Coverciano. Lo spagnolo si trovava in ritiro e in quell’anno giocava nell’Espanyol. Andres Iniesta, grande amico di Jarque ha raccontato i momenti vissuti dopo la sua morte.

BUIO – L’ex mago del Barcellona ha parlato a Rakuten Tv: “Passarono i giorni e io mi resi conto che la mia situazione non stava migliorando, non mi sentivo bene e non ero me stesso. Era tutto buio, ho visto tutto nero. Quando ho saputo del mio amico è stato come ricevere un pugno, un colpo molto forte che mi ha messo fuori combattimento e mi ha fatto cadere molto in basso.

PARLA IL PADRE – Anche il papà di Iniesta ha voluto ricordare quel periodo: “Quando tuo figlio di 25 anni viene a trovarti nel letto nel bel mezzo della notte per dirti che non sta bene, vuol dire che qualcosa non va. A un certo punto ho pensato che forse sarebbe stato meglio se avesse smesso di giocare a calcio”.