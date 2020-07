Iniesta svela il segreto del Barcellona di Pep Guardiola…

Andrés Iniesta si racconta. Il centrocampista che ha segnato un’era nella storia del calcio e del Barcellona, ha raccontato le sue emozioni durante la leggendaria era blaugrana. Parlando ai microfoni del Corriere dello Sport, l’attuale giocatore del Vissel Kobe ha confessato anche quale fosse il segreto di quella squadra allenata da Pep Guardiola.

Iniesta: il segreto del Barcellona di Guardiola

Andrés Iniesta ha vinto tutto in carriera: 9 Liga, quattro Champions League, tre Mondiali per club, due Europei e un Mondiale. Tutte vittorie conquistate con la maglia blaugrana e quella della Nazionale spagnola indosso. In occasione anche del docufilm a lui dedicato dal nome “L’eroe inaspettato” uscito su Rakuten TV, l’Illusionista ha raccontato alcuni dei segreti del suo successo. “Il segreto di quella squadra? Mettevamo il talento al servizio di uno straordinario allenatore. Giocare nel Barça mi ha aiutato ad arrivare al top. Guardiola? Semplicemente straordinario”. E ancora: “In una squadra vincente devono convivere al meglio più fattori. Sotto la guida di un tecnico spettacolare come Pep siamo riusciti a crescere insieme sfruttando al meglio il nostro talento. Lo abbiamo fatto grazie ad un calcio che era bello da vedere ma non fine a se stesso visto i tanti trofei che ha portato in bacheca. Il Barça perderà, vincerà ma proverà sempre a mantenere la propria identità che è la stessa nella quale ci siamo ritrovati noi in quel periodo d’oro”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP