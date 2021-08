Iniesta, un dinosauro porta suo nome per le caratteristiche uniche

Un dinosauro con il nome del calciatore spagnolo

Unico nel suo genere. Parliamo di Andrés Iniesta , ex centrocampista della Spagna e del Barcellona, ora in Giappone al Vissel Kobe . Ma anche dell'Iniestapodusburgensis, un nuovo dinosauro scoperto di recente al quale è stato dato appunto il nome del calciatore spagnolo...

Lo riportano i media spagnoli tra cui anche Marcama nello specifico elDiario.es che spiega come l’Iniestapodus burgensis sia una specie di dinosauro sauropode (quadrupede, erbivoro, coda lunga e collo lungo) che si distingue dagli altri per le sue caratteristiche uniche, esattamente come Iniesta, sul campo, si distingue per le sue qualità.