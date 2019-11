Inler rimpiange Napoli: “Nessuno mi ha mai amato così…”

Quattro stagioni con la maglia del Napoli per Gokhan Inler, che all’ombra del Vesuvio ha giocato dal 2011 al 2015. Un’esperienza che il centrocampista, che milita attualmente all’Istanbul Basaksehir, non ha dimenticato. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss.

NAPOLI – “Napoli è una città bellissima. Lì sono cresciuti ed ho ancora tanti amici. L’amore che ho ricevuto là non l’ho trovato da nessun’altra parte. Ogni giorno stavo con i tifosi, mi hanno dato tantissimo. Il pubblico è molto caloroso anche qua in Turchia, ma a Napoli c’era un rapporto più intenso, che non ho più ritrovato”.