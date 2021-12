Insigne a Toronto, parla Giovinco: “Rischia di sparire dai radar”

Il commento dell'italiano che ha vissuto l'esperienza in MLS proprio nel club che corteggia il capitano del Napoli

SPARISCI - "Mi sembra strano che il capitano del Napoli molli una squadra in lotta per lo scudetto così, su due piedi", ha esordito la Formica Atomica. "Personalmente io mi sono trovato bene a livello umano e ho trovato una città in cui la vita è facile. A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar. Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità. Se è disposti a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a tutti. I soldi? Quando sono arrivato io nel 2015 mi erano stati promessi mari e montagne che in realtà non c’erano. Ma non voglio scendere nei dettagli, non rimpiango la mia scelta. Però il calcio non è visto come uno degli sport principali, questione di cultura. Quando c’eravamo io, Gerrard, David Villa, Kakà era un bel campionato con gente di nome. In seguito il livello e l’interesse sono scesi", le parole di Giovinco su quella che sembra poter essere la prossima destinazione di Insigne.