Insigne giura amore al Napoli e promette: “Se un giorno andrò via da Toronto…”

Lorenzo Insigne non dimentica Napoli . Sarebbe impossibile farlo. E per questo, ai microfoni di DAZN, giura amore eterno e promette di tornare, un giorno, se dovesse lasciare la MLS e Toronto , club nel quale è appena approdato.

"Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento", ha spiegato l'ex capitano. "Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Ora sto qui e penso a stare bene. Ora, da qui, fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però purtroppo è la vita".