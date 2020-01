Insigne, il fratello squalificato per 4 turni per aver minacciato di morte l’arbitro. Lui nega

Brutta vicenda in casa Insigne. Non per Lorenzo, calciatore del Napoli, ma per suo fratello Antonio. Anche lui calciatore ma del Villa Literno squadra che milita in Promozione campana. Il giocatore è stato, infatti, squalificato per 4 turni per quanto accaduto nella sfida contro i Boys Caivanese. Secondo quanto si apprende l’accusa è di offese e minacce di morte verso l’arbitro, come riportato nel referto dopo una partita ricca di polemiche.

RISPOSTA – Lo stesso Antonio Insigne parlando a Sport Campania ha raccontato la sua versione dei fatti, affermando di non aver mai minacciato l’arbitro: “In quanto capitano e quindi legittimato, sono andato dall’arbitro spiegandogli che, secondo me, aveva sbagliato il modo di interpretare la giocata e lui sentendosi forse scavalcato in competenze, ha estratto il giallo anche verso di me”, ha raccontato Insigne. “Ho insistito chiedendogli il perchè del giallo, ma lui con tono minaccioso ha replicato dicendo che se non fossi rimasto zitto mi avrebbe cacciato fuori”. A quel punto i toni si sarebbero accesi: “Mi sono sentito minacciato, quindi l’ho ripreso facendogli capire di non abusare della sua posizione. Ma niente. A sentire la mia esclamazione non ha minimamente esitato ad estrarre nuovamente il secondo giallo e ad espellermi. Ha replicato incolpandomi solamente delle eccessive proteste. Mai avrei potuto immaginare quelle che poi avrebbe scritto nel referto”.