Insigne, parla il fratello: “Toronto fredda e Napoli è la sua casa”

Il capitano del Napoli dirà addio al club in estate

Il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto è diventato ormai ufficiale da qualche giorno. Alla scadenza del suo contratto con il Napoli, l'attaccante andrà in MLS cambiando completamente vita. Una scelta che ha colpito i fan azzurri così come la stessa famiglia del capitano partenopeo. A parlarne è stato suo fratello Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ai microfoni di Sky Sport.

SCELTA - "Toronto è lontanissima e lì fa freddo. La vita per Lorenzo cambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da Napoli, che è casa sua", ha esordito Roberto Insigne. "Però dico solo una cosa: non è stata colpa sua ", le dichiarazioni del calciatore al termine della gara che i giallorossi hanno giocato e vinto contro il Monza.

Fermo per un problema all'adduttore della coscia destra, Lorenzo Insigne proverà a tornare per dare un ultimo contributo al suo Napoli. Poi, in estate, arriverà il trasferimento in Canada. Ad attenderlo il Toronto che lo ha già ufficializzato con tanto di contratto monstre da quattro anni a 11.5 milioni di euro a stagione, più 4.5 milioni di euro di bonus.